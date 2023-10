Unitre Modica. Conclusa la visita in Polonia

E’ rientrata dalla Polonia la comitiva dell’Unitre di Modica a conclusione della visita annunciata in occasione dell’apertura del nuovo anno accademico ed ottimamente organizzata dal segretario Orazio Frasca. L’iniziativa ha di fatto avviato il nuovo anno e ha consentito ai partecipanti di visitare Varsavia, Cracovia, Wadowice ed Auschwitz. Cinque giornate alquanto intense ed interessanti nel corso delle quali, accompagnata dalle guide locali, la comitiva ha prima visitato la zona dei grattacieli e, a seguire, l’immenso parco Lazienki, tutto il “Tratto Reale (Viale Ujazdowskie, via Nowy Awiat e Krakovskie Przedmiescie) e la parte storica (Città Vecchia) di Varsavia, capitale e città più popolata della Polonia, con il teatro dell’opera, la tomba del Milite Ignoto la pittoresca piazza del mercato, il Castello e la cattedrale di San Giovanni. A Cracovia dopo una visita panoramica della città e del quartiere ebraico Kazimierz con ingresso in una sinagoga e nel cimitero Remuh, sono stati visitati il Castello Reale, la cattedrale gotica, la piazza mercato, la chiesa di Santa Maria ed il museo Czartorystki (ove è esposta la “dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci). Alquanto interessante la visita alle miniere di sale di Wieliczka. E’ seguita a Lagiewniki la visita al “Centro della Divina Misericordia” e, a Wadowice, alla casa natale di Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo secondo, ed al museo a lui dedicato. Particolarmente toccante è stata infine la visita all’ex campo di concentramento di Auschwitz e di Birkenau: una esperienza che non poteva non lasciare il segno; da parte di tutti la consapevolezza che qualsiasi descrizione o testimonianza non può sconvolgere più di tutto ciò che è stato visto di presenza.

“Siamo rientrati veramente soddisfatti – ha sottolineato Enzo Cavallo – E non solo per tutto ciò che abbiamo avuto la possibilità di vedere e di apprezzare ma anche per il particolare clima che, sin dal primo momento, si è creato fra tutti i partecipanti, benaugurante per le future iniziative che l’Unitre di Modica intende promuovere e concretizzare”

