Deve scontare oltre 5 anni. Modica, arrestato marocchino

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Modica hanno tratto in arresto – poiché divenuta definitiva la pena – un marocchino condannato poiché ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, continuato, commesso a Modica dal 2016. L’ordine di esecuzioni di pene concorrenti prevede la sua carcerazione per 5 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione. Gli agenti di Modica, poi, insieme con i colleghi della Squadra Mobile di Ragusa, hanno attuato mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, controllando 180 persone, 78 veicoli e contestando 7 infrazioni al codice della strada. Inoltre, in centro storico, è stato effettuato un sequestro amministrativo a carico di un giovane italiano trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, cui è conseguita la segnalazione alla Prefettura affinché aderisca al programma terapeutico.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

