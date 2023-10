Ispica, in manette 39enne per violenza, minaccia e resistenza

Nella giornata di sabato i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica, su richiesta della Centrale Operativa a seguito di segnalazione del proprietario di un noto chiosco della città, effettuavano un intervento presso il centro cittadino. Giunti sul luogo i militari hanno preso cognizione della situazione rendendosi conto che la richiesta di intervento era derivata dal rifiuto del gestore del bar di servire ulteriori bevande alcoliche ad un uomo nonostante il suo evidente stato di alterazione psicofisica. Gli operanti hanno cercato in tutti i modi possibili di poter instaurare con l’interessato un dialogo, ma i tentativi sono stati vani. L’uomo, un 39enne, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, proprio durante uno di questi approcci verbali da parte dei militari si è scagliato verso di loro proferendo parole dure ed assumendo atteggiamenti violenti, sfociati poi in un’aggressione fisica con calci e pugni. Nonostante gli animi accesi, i militari operanti hanno provveduto a trasportare l’uomo presso gli uffici del Comando Compagnia di Modica, dove è poi giunta un’ambulanza per valutare lo stato fisico dell’interessato. Avuta certezza della sua buona condizione di salute e della sua alterazione psicofisica, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ragusa, il soggetto è stato tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato trasportato presso la casa Circondariale di Ragusa.

La capacità di dialogo dei militari dell’Arma e di gestione dei momenti di crisi di coloro che si trovano a vivere momenti di alterazione psicofisica, hanno avuto ancora una volta esito positivo, poiché l’uomo con il passare delle ore ha iniziato ad avere consapevolezza dell’accaduto iniziando ad essere collaborativo. La finalità del servizio istituzionale, svolto al fine di assicurare un elevato livello di percezione della sicurezza da parte della cittadinanza, si può ritenere essere stata raggiunta.

