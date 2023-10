Pd. Studio di dettaglio per Marina di Ragusa

Il Partito Democratico di Ragusa torna sulla questione dell’assenza dello “studio di dettaglio” per Marina di Ragusa, previsto dalla legge regionale 13/2015 (voluta dallo stesso PD) che consente di effettuare diversi interventi edilizi in assenza del Piano Particolareggiato.

“Ciò che si sta verificando a Marina di Ragusa da ormai troppo tempo – spiegano i consiglieri dem Chiavola e Calabrese – è che è impossibile eseguire operazioni di manutenzione straordinaria, demolizioni e ricostruzioni, accorpamenti di più unità edilizie. Interventi che, invece, sono possibili nel centro storico di Ragusa dove lo studio di dettaglio esiste”.

“Per questa ragione – dicono ancora i due – abbiamo presentato un’interrogazione all’Amministrazione Cassì e una mozione al Consiglio comunale. Intendiamo vederci chiaro e comprendere come mai il Comune non intendere adempiere a una disposizione di legge, colmando un ritardo ormai enorme. L’assenza dello studio di dettaglio per Marina di Ragusa penalizza il comparto edilizio e ingessa il quartiere dove è possibile effettuare solo manutenzione ordinaria e restauri conservativi. Cioè quasi nulla”.

“La città in cinque anni di amministrazione Cassì, si ritrova senza PRG, senza PPE del centro storico e quindi urbanisticamente senza strategie di sviluppo. Così chiediamo al Consiglio comunale di impegnare l’amministrazione a porre rimedio mettendo Marina di Ragusa alla pari con il centro storico e, inoltre – concludono Chiavola e Calabrese – di accelerare al massimo sull’approvazione del PRG e del PPE del centro storico”.

Salva