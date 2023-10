Rifacimento del manto stradale a Vittoria, l’assessore Nicastro: “Attenzione su via Lavore”

Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento del manto stradale in alcune zone della città di Vittoria. Stavolta occhi puntati su viale Virgilio Lavore, per intenderci la circonvallazione che collega la zona di Fanello con lo stradale di Scoglitti, nei pressi della chiesa Santa Maria Goretti. “Avevamo ricevuto le segnalazioni di numerosi cittadini in proposito – afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – i quali speravano che questa amministrazione comunale potesse risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Possiamo dire che dalle parole siamo passati ai fatti. L’arteria stradale in questione era molto sconnessa e pericolosa, anche per la forte invadenza delle radici degli alberi di pino che si trovano a lato del marciapiede antistante il parcheggio degli scuolabus. Siamo, dunque, intervenuti con un’operazione di scarificazione del manto stradale, togliendo le radici superflue che danneggiavano il manto, eliminando, in particolare, i pericoli esistenti in misura maggiore per chi va in moto. In pratica, la strada è stata tutta riasfaltata, non abbiamo fatto dei rattoppi, non sarebbero serviti. E’ chiaro che bisognerà fare altri lavori lungo la circonvallazione. Ma intanto abbiamo cominciato con quella che riteniamo essere la parte più importante, la parte più pericolosa, la parte che ha arrecato maggiori danni ai cittadini. E, anche in questo caso, lo abbiamo fatto a costo zero per il Comune considerato che abbiamo attinto ai proventi del fotovoltaico. Stiamo abbellendo e rendendo più decorosa l’intera zona. Bisognerà fare di più e continueremo a fare di più. Mentre gli altri chiacchierano, mentre le opposizioni blaterano, offendendo il sindaco Aiello, a cui va la mia totale solidarietà, la Giunta municipale, l’assessorato ai Lavori pubblici dà le risposte. Voglio ringraziare la Cuc, il dirigente dottore Sulsenti, il geometra Rimmaudo, l’architetto Cicciarella, i tecnici dell’assessorato per il supporto fornitomi. E ringrazio anche e soprattutto il sindaco per i sopralluoghi compiuti in zona in queste ore che dimostrano come il primo cittadino sia sempre presente e assolutamente attento a tutto quello che accade in città. E poi siamo una squadra che opera in sinergia e che si prefigge di garantire risposte di un certo tipo alla comunità cittadina”.

