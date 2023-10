Indennità vacanza contrattuale. Cisl Fp invia nota all’Asp iblea

La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha inviato una nota agli enti locali territoriali e all’Asp dell’area iblea avente ad oggetto l’indennità di vacanza contrattuale. “Abbiamo evidenziato, nella nota – chiarisce il segretario generale Daniele Passanisi – la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n.244, del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il provvedimento, entrato già in vigore, prevede la possibilità per gli enti della Pubblica amministrazione di anticipare i futuri aumenti contrattuali dei propri dipendenti, con l’incremento per il mese di dicembre 2023, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale spettante al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Alla luce di quanto sopra e soprattutto dell’aumento vertiginoso dell’inflazione con il conseguente aumento dei prezzi e la diminuzione del potere di acquisto, il nostro sindacato ritiene di fondamentale importanza che nel mese di dicembre i dipendenti di queste amministrazioni possano percepire in busta paga l’anticipo previsto dal decreto sopra citato, attingendo le risorse dai propri bilanci, utilizzando eventualmente le risorse dai propri fondi di riserva”. “Soprattutto sul fronte della Sanità – continua Passanisi – se ciò non accadesse sarebbe un’occasione sprecata e un pessimo segnale per i lavoratori che hanno sostenuto sacrifici enormi, anche in termini personali, mettendo spesso a rischio la propria salute psicofisica per assicurare la tenuta del sistema sanitario”.

Salva