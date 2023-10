Pulizia straordinaria piazzale Beniamino Scucces a Modica

“Dopo che l’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, ha dato disposizioni per un intervento di ripulitura e scerbatura, ha dichiarato il Sindaco – in queste ore, gli operatori ecologici della ditta IGM e della ditta privata che si occupa di liberare gli spazi del centro urbano dalle erbacce, hanno concluso le operazioni di pulizia straordinaria davanti l’ex tribunale di piazzale Beniamino Scucces. Le immagini del ‘prima e dopo’ l’intervento, mostrano chiaramente l’eccellente lavoro svolto e i risultati ottenuti”

“Si è trattato di un intervento necessario – ha dichiarato l’Assessore all’ecologia Samuele Cannizzaro – di fronte ai cumuli di sporcizia che offrivano uno spettacolo poco degno della pulizia sempre più generalizzata e diffusa in Città. Gli operatori, sono intervenuti per pulire i grandi spazi ma anche le aiuole e le aree verdi che stanno a ridosso del piazzale, davanti l’ex tribunale. In tempi strettissimi, una volta data la disposizione, si è provveduto alla pulizia ed alla scerbatura integrali della zona, adesso completamente pulita. L’occasione mi è anche utile per invitare i Cittadini ad utilizzare gli appositi contenitori per liberarsi dei rifiuti invece di gettarli via in modo indiscriminato”

