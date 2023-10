Il Lions club Modica raccoglie ottocento occhiali usati

Il Lions club Modica, presieduto da Laura Pisana, ha raccolto ben ottocento occhiali usati che saranno destinati a persone bisognose sia in Italia che in tutto il mondo. Si tratta di un risultato che è stato possibile grazie alla generosità dei cittadini di Modica, Ispica e Pozzallo dove sono situati i punti di raccolta tra parrocchie, farmacie ,ottici, aziende e professionisti che stanno sostenendo il service. Gli occhiali usati raccolti sono stati inviate al centro italiano Lions “raccolta occhiali usati” di Chivasso in provincia di Torino, dove saranno appositamente rigenerati per poi essere spediti dove ce n’è bisogno, in particolare in Africa ed in alcune realtà italiane che assistono persone disagiate. I Lions sono impegnati da anni nella prevenzione della cecità e nelle campagne della prevenzione della vista ed in molte realtà economicamente depresse individuano, grazie agli screening, persone che hanno problemi alla vista. Con la donazione di un paio di occhiali molte persone, che non possono permettersi di acquistarle, possono ritornare ad una vita normale sia nel lavoro che, in particolare per i bambini, a scuola. La campagna di raccolta degli occhiali usati del Lions club Modica prosegue a Modica, Ispica e Pozzallo con quattordici punti di raccolta . A Modica presso ottica Claudio Spoto (corso Umberto), ottica Daniela Sortino (corso Umberto) , ottica Carolina Vindigni (piazza Santa Teresa), supermercato Decò (via Sacro Cuore), supermercato Conad “le liccumie” (c.da Pirato), supermercato Conad “Treppiedi sud”(piazza Paolo Balsamo), Parrocchia Madonna delle Lacrime (via circonvallazione Ortesiana), studio medico Pisana-Tiralongo – Miserandino (via Alcide De Gasperi), studio amministrazione condomini Zacco & Zacco (via Resistenza Partigiana), Ecofaber (c.da Cammaratini), farmacia Mantegna (piazza Corrado Rizzone), farmacia Roccasalva (via Nazionale); Si possono lasciare gli occhiali usati ad Ispica presso l’ottica Ada Coppa (via Duca degli Abruzzi) ed a Pozzallo presso l’ottica Tania Quartarone (corso Vittorio Veneto).

(nella foto il presidente del Lions club Modica Laura Pisana con i soci Walter Buscema, Rosario Peluso, Carlo Scollo, Salvatore Tiralongo e Riccardo Zacco)

