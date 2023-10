Modica. 7 cuccioli abbandonati in un sacco di farina

Abbandonati e lasciati dentro un sacco di farina, legati con un laccio per impedire loro di respirare. È la tristissima scoperta che ha fatto un netturbino del Comune di Modica, nella mattinata di oggi, scovando sette cuccioli di cane, apparentemente con due giorni di vita, da quanto dichiarato. I cuccioli hanno bisogno di latte e, adesso, si trovano presso il Rifugio di Giulia, la struttura modicana che si occupa dei nostri amici a quattro zampe da diversi anni. La struttura si trova presso l’ex Campo Boario sulla strada statale 115 Modica-Pozzallo.

“Chiunque possa darci una mano, avvicini presso il nostro centro. Abbiamo bisogno di latte. C’è il rischio – fanno sapere dal canile comunale – che i cuccioli possano morire nelle prossime ore. Aiutateci!”

Resta il gesto inqualificabile di chi possa aver commesso una tale atrocità. “Non è la prima volta che accade, ma lasciare i cuccioli legati in modo che possano soffocare è di una cattiveria indicibile” fanno sapere sempre dal canile di Modica.

E’ sempre bene ricordare che abbandonare un animale è un reato previsto dall’art. 727 del Codice Penale e prevede l’arresto fino a un anno o un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Pene a dir poco irrisorie che, infatti, non rappresentano un vero deterrente e di cui si chiede da anni l’inasprimento. Oltre a questo, chi abbandona un animale spesso pensa di restare impunito perché purtroppo c’è ancora tanta omertà e indifferenza davanti a un gesto del genere, che non viene denunciato tempestivamente e dettagliatamente come, invece, dovrebbe essere.

