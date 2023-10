Modica. Studenti Esfo-Grimaldi volano a Berlino per l’Erasmus+

Nove studenti del quarto anno del nuovo corso di Operatore del benessere Esfo – Grimaldi di Modica, avranno la possibilità di partecipare al progetto Erasmus+. I giovani selezionati per vivere questa esperienza sono Federica Scarso, Salvatore Canto, Aurora Rivarolo, Clarissa Spadaro, Evian Ruta, Flavia Fidone, Salvatore Terranova, Santina Giompaolo e Lorida Harizaj. L’Erasmus si terrà in una deliziosa città negli immediati dintorni di Berlino, precisamente a Potsdam, storica residenza estiva del Re Federico Il Grande di Prussia, chiamata anche la Versailles tedesca. Il viaggio verrà effettuato dal prossimo 28 novembre al 5 dicembre. L’esperienza di questo soggiorno darà l’occasione ai ragazzi di acquisire nuove conoscenza culturali relazionandosi con alunni provenienti da altri Paesi, incrementando la padronanza della lingua straniera e avendo l’opportunità di visitare un luogo con tanta storia. Nei prossimi messi sono in programma altri Erasmus in diversi Paesi europei per dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter vivere questa entusiasmante avventura.

