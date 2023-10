Chiaramonte Gulfi. “Amministrazione abbatte verde pubblico”.

“Stiamo assistendo al flagello di Corso Umberto con gli alberi abbattuti con una ruspa e con uno scempio del verde pubblico in continuità con il passato, visto che l’amministrazione Gurrieri aveva estirpato gli alberi della rotonda”.

Così i consiglieri di opposizione Gaetano Iacono, Simona Riggio, Jessica Stracquadaini e Samuele Cultrera.

“Gli alberi costituiscono un patrimonio della città e non possono essere abbattuti come se nulla fosse e chiederemo tutti gli atti a supporto al riguardo. Per altro quegli alberi rappresentavano la memoria storica del luogo e caratterizzavano la bellezza del verde urbano di Chiaramonte. In un mondo sempre più green Chiaramonte va in controtendenza e questo è un altro “regalo” dell’amministrazione Cutello, dopo quello del dissesto e della contrazione dei servizi”.

“Abbiamo detto addio a una parte del verde pubblico fondamentale per abbassare l’inquinamento, mitigare le temperature in estate e assorbire l’anidride carbonica. Evidentemente per l’amministrazione l’albero è considerato non un patrimonio da custodire ma come un oggetto inanimato che si può prendere e tagliare senza colpo ferire. Con questa operazione si sta apportando una ferita a Chiaramonte e meno male il sindaco in campagna elettorale aveva fatto promesse sulla tutela dell’ambiente e del verde”.

“Siamo consapevoli che, a seguito del nuovo progetto, qualche albero sarebbe stato sostituito, ma ci saremmo aspettati una seria pianificazione e una comunicazione alla cittadinanza adeguata. Infatti gli alberi, con le dovute accortezze tecniche, potevano essere salvaguardati e ripiantati altrove. Invece sono stati trattati alla stregua di uno scarto di cui disfarsi”.

“Il problema reale – concludono i consiglieri – è che questa amministrazione non ha visione né cultura ambientale e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Salva