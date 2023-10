Incidente a Santa Croce Camerina. Muore una donna, ferita bimba

Tragedia nel territorio di Santa Croce Camerina, lungo la strada provinciale 85, che collega Santa Croce con Scoglitti.

Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite, anche una bimba di 10 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Vittoria. Il sinistro è avvenuto tra due auto, una Fiat 500 e una Toyota Yaris.

L’impatto tra le vetture è stato tremendo. Sul posto i carabinieri di Vittoria e gli uomini del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna e soccorrere gli altri feriti, tutti ricoverati negli ospedali più vicini. Indagini in corso da parte delle autorità per stabilire la dinamica della tragedia.

Foto di Franco Assenza

Salva