Santa Croce. Piazza degli Studi e area Psaumide cambiano look

Piazza degli Studi e le aree esterne della scuola Psaumide Camarinense cambiano look, diventando punto d’incontro per famiglie, genitori e ragazzi delle scuole, con nuova pavimentazione, nuovi arredi esterni, nuova illuminazione, spazi attrezzati con aree fitness, un nuovo campo da gioco e un orto botanico e la riqualificazione di tutto il verde. Il progetto esecutivo, che ammonta a 349mila euro, è stato approvato dalla Giunta municipale, verrà appaltato entro il 31 ottobre e sarà finanziato interamente dal ministero per l’Istruzione. “Uno spazio che avrà nuova vita e che sarà al servizio quotidiano degli studenti e che la sera potrà, finalmente, essere un vero luogo di aggregazione da vivere pienamente – spiega il sindaco Peppe Dimartino – Questo progetto è il risultato di un impegno costante per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità e per rispondere alle esigenze dei nostri cittadini. Il nostro obiettivo con questa riqualificazione è creare uno spazio multifunzionale che possa servire a tutte le fasce di età della nostra città e che è pensato anche come uno spazio per eventi culturali e intrattenimento”.

