Raccolta firme apertura chiosco al Giovanni Paolo II di Ragusa. Aderisce anche la Vicepresidente del Consiglio Caruso

La vicepresidente del Consiglio comunale, Rossana Caruso, si sta impegnando per dare manforte alla raccolta firme organizzata per chiedere al commissario straordinario dell’Asp 7 l’apertura di un servizio bar e ristoro presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. “Mi sono unita all’iniziativa promossa dal collega consigliere Federico Bennardo – dice Caruso – perché la ritengo meritevole di attenzione. E assieme, dunque, ci stiamo dando da fare per rendere ancora più corposa questa petizione che può contare al momento su circa 750 firme. Il manager ha già espresso la propria disponibilità, ma ritengo che l’aspetto più interessante sia il numero di persone che continua ad aderire, testimoniando come si tratti di un servizio la cui assenza si nota moltissimo”. La raccolta delle firme proseguirà anche nei prossimi giorni. Poi, ci sarà la consegna dei fogli al commissario straordinario. “Fornire il presidio ospedaliero di un servizio bar/ristoro è una ovvia necessità per i dipendenti, circa 800, pazienti e caregivers ad oggi costretti a mezzi di fortuna – dice dal canto suo il consigliere Bennardo – Sono contento che la vicepresidente del Consiglio comunale Rossana Caruso abbia voluto spendersi in prima persona per questa istanza venendo a firmare la nostra raccolta firme, sintomo di vicinanza alla questione, battaglia che ha fatto sin dall’inizio sua. Auspico che anche altri seguano la sua iniziativa. Ringrazio, inoltre, i ragazzi che si occupano del servizio civile perché stanno facendo veicolare i fogli della raccolta firme”.

Salva