Singapore. Concluso lo spettacolare “Festival delle Lanterne”

(gr) Grande partecipazione per il Festival di Metà-Autunno o Festival delle Lanterne tenutosi nella Chinatown di Singapore. Una celebrazione in cui le persone mostrano gratitudine ad amici, parenti o partner commerciali. Un paio di settimane prima delle vacanze, i bambini posizionano lanterne colorate che al calar della notte si illuminano, assumendo un aspetto unico e particolare. Festival che per tradizione si svolge prevalentemente lungo le sponde del fiume Singapore. Mentre un tempo i bambini realizzavano le lanterne a mano, oggi i genitori, fanno prima acquistandole di vari colori, disegni e tipi diversi. Molteplici lanterne con dozzine di temi che piacciono soprattutto ai più giovani, in particolare i cartoni animati, tra cui spiccano dinosauri, panda, squali, delfini e tigri, anche se quelle di coniglio sono le più popolari. Per esprimere gratitudine, le persone durante il Festival si scambiano torte decorate come prova dei loro reciproci sentimenti.

Salva