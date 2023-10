Kudos Modica. Marangio argento nella prima prova Gold junior Fgi

A scendere in campo per la Kudos Modica è Julia Marangio, classe 2009, che ha gareggiato nella categoria Junior 2^ fascia del Campionato Gold organizzato dalla FGI in data 08 ottobre presso il Pala Millennium di Rosolini.

Durante questa competizione l’atleta Kudos Modica, allenata dal Tecnico Federale Angelo Floridia, ha eseguito molti nuovi elementi studiati per aumentare il livello di difficoltà dei propri esercizi come il salto Yurchenko Teso al Volteggio, granvolte avanti e dietro con giri in verticale alle Parallele, flic salto raccolto alla Trave.

Al termine della gara Julia si classifica al 2^ posto All Around, che comprende la somma dei punteggi ottenuti agli attrezzi, mentre nelle classifiche di specialità ottiene il 1^ posto nella Specialità Corpo Libero, 2^ posto nella Specialità Volteggio e Parallele e 3^ posto nella Specialità Trave.

Il prossimo appuntamento sarà il 29 ottobre presso il Pala Millennium di Rosolini.

