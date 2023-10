Il Tribunale di Catania ha deciso di non convalidare il trattenimento di altri cinque migranti a Pozzallo. Questo provvedimento è stato adottato dal giudice Rosario Cuprì, che si è unito al collega giudice Iolanda Apostolico, il quale aveva già emesso un dispositivo simile per sei tunisini. Al momento, non ci sono altri decreti da convalidare e non sono presenti migranti nell’area riservata di Pozzallo.

