Giarratana. Consiglio Comunale approva il bilancio consuntivo

Nella seduta del 12 ottobre il Consiglio Comunale ha approvato, all’unanimità, il bilancio consuntivo comunale.

Il consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di circa 74.000 a dimostrazione della costante attenzione alla situazione finanziaria del comune. Il bilancio preventivo 2023-2025 è stato approvato dalla Giunta comunale in data 29 settembre 2023, ha ricevuto il parere favorevole del revisore dei conti ed è stato depositato per 10 giorni presso la segreteria comunale. Decorso tale termine sarà portato in Consiglio Comunale per la approvazione definitiva.

Il comune di Giarratana seppur commissariato per gli atti di bilancio come tantissimi altri comuni della Regione Siciliana, sta approvando i propri atti senza interventi di provvedimenti del commissario. Nella stessa seduta il Sindaco Giaquinta ha comunicato le dimissione personali dell’assessora Antonia Denaro e la revoca della delega all’assessore Giovanna Caruso. Ha, altresì comunicato la nomina di un nuovo assessore nella persona del consigliere Francesco Castellino.

Infine si è tenuto un dibattito sul sistema idrico integrato dell’ambito Ragusa e sulla sua società di gestione Iblea acque.

