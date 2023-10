Modica. Al Teatro Garibaldi ritorna “La cena” con Andrea Tidona

E’ uno spettacolo che torna a grande richiesta. Ma che segna anche il ritorno di un attore siciliano molto amato, tra l’altro proprio modicano, l’eccezionale Andrea Tidona. Da mercoledì 18 ottobre fino a domenica 22 ottobre al Teatro Garibaldi ritorna in scena “La cena” con la regia di Walter Manfrè. E’ uno spettacolo molto coinvolgente che ha letteralmente conquistato e scosso, per ben 32 repliche, il pubblico del teatro modicano nel 2016 e nel 2017. “La cena”, testo di Giuseppe Manfridi, in scena anche con Chiara Condrò, Stefano Skalkotos e Giulio Pampiglione, è un progetto teatrale firmato da Walter Manfrè, geniale nel mettere in scena spettacoli che rompono gli schemi, rendendo ogni spettatore parte della storia, con possibilità di interagire senza però interferire con la drammaturgia. È questo ciò che Ugo Ronfani definì “Teatro della Persona” e che caratterizza la regia di Walter Manfrè: si rompe la quarta parete e il pubblico viene coinvolto nella scena e, pur non parlando o agendo, si ritrova accanto agli attori. Così accade anche ne “La cena”, che ritorna in scena nel foyer del Teatro Garibaldi, trasformato per l’occasione in raffinata sala da pranzo di una elegante dimora.

La sontuosa tavola ospiterà spettatori, massimo 27, ed attori, abbattendo ogni barriera e rendendo il pubblico parte della storia, senza con ciò stravolgerne la trama. Una storia forte, spettacolare e sconvolgente, che sarà vissuta in un crescendo di emozioni dai commensali che, riuniti attorno al tavolo credendo di partecipare ad “una cena tranquilla”, come dichiarerà al servo Fangio il padrone di casa, apprestandosi a rivedere dopo sei anni sua figlia e a conoscere il ragazzo che lei ha scelto di sposare, dovranno invece assistere in presa diretta ad un gioco estremo.

La realtà si insinuerà nella finzione, i misteri si infittiranno, i dubbi attanaglieranno, il “non detto” dominerà e, pietanza dopo pietanza, i partecipanti saranno sempre più coinvolti in una tensione insostenibile. Tutti protagonisti di una battaglia familiare che, tra sguardi, sospiri ed inevitabili reazioni, acquisirà sempre più energia. Uno spettacolo da vivere, da gustare, che prenderà dentro spiazzando e che, tra drammaticità e ironia, richiede una prova attoriale di altissimo livello. “La cena di Walter Manfrè è uno spettacolo che inchioderà lo spettatore – commenta Tonino Cannata, sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – gli attori in scena sono eccezionali, primo fra tutti il padrone di casa, lo straordinario Andrea Tidona. Le repliche passate hanno riscosso moltissimo successo e siamo sicuri che anche stavolta il pubblico rimarrà affascinato da questa insolita rappresentazione teatrale”. Per questo spettacolo c’è grande attesa, come conferma anche Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi: “Andrea Tidona, tra l’altro figlio d’eccezione di questa città, ritorna con questo straordinario spettacolo con la regia di Manfrè, con la particolarità di un totale coinvolgimento degli spettatori. Tra l’altro avremo Tidona in stagione, tornerà con la tragedia “Ifigenia in Aulide” di Euripide, andando a proporre uno spettacolo anche in questo caso molto particolare e che arricchisce l’intera programmazione aggiungendo anche un segmento dedicato al teatro greco”.

“La cena” è uno spettacolo fuori abbonamento che sarà “servito” tutti i giorni da mercoledì 18 ottobre fino a domenica 22 ottobre alle ore 21, e sabato 21 in doppia replica anche alle ore 18.30. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-cena-modica

Salva