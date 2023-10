Vittoria. Borse di studio per i giovani lettori e frequentatori della Biblioteca

Gli assessori: ai Beni e alle Attività culturali Paolo Monello e alla Pubblica Istruzione, Francesca Corbino, hanno inviato una lettera ai dirigenti degli istituti Comprensivi di Vittoria e Scoglitti, relativamente alla istituzione di borse di studio per i giovani lettori e frequentatori della Biblioteca Comunale Angelo Alfieri.

“Con delibera 379 del 14 settembre scorso – dichiarano gli assessori – La Giunta Comunale ha inteso incentivare la lettura e la fruizione della Biblioteca comunale, attraverso l’assegnazione di due borse di studio: una di 150 euro per gli alunni delle scuole elementari e una di 250 euro per gli alunni delle medie. Le borse di studio sono destinate appunto ai frequentatori più assidui della biblioteca comunale che abbiano letto più di cinque libri se delle elementari e più di dieci se delle medie. Per quanto riguarda le visite in biblioteca degli alunni, sarà compito di questa Amministrazione attestarne la presenza mediante firma dei visitatori; per la scelta del lettore più assiduo dovranno invece essere gli istituti scolastici a certificare e a scegliere l’alunno da premiare, in base al numero dei libri presi in prestito alla biblioteca e alla constatazione dell’avvenuta lettura e dell’assimilazione del contenuto, attraverso le modalità che ciascun docente sceglierà.

Il periodo preso in esame, ai fini del conferimento delle borse di studio, decorrerà dal primo novembre e terminerà il 30 aprile 2024. La premiazione avverrà entro il 31 maggio. Ci auguriamo – concludono gli assessori – un’ampia partecipazione all’iniziativa tesa a incentivare l’amore per la lettura nei più giovani”.

Salva