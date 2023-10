Ragusa, incidenti in via Mongibello. Buscemi avanza proposta

“Troppi incidenti stradali all’incrocio tra la via Forlanini e la via Mongibello. Noi del gruppo di De Luca per Ragusa ne abbiamo preso atto e lanciamo una proposta all’Amministrazione comunale affinché intervenga con un’azione concreta”. E’ quanto rileva il capogruppo dei deluchiani al Consiglio comunale di Ragusa, Saverio Buscemi, che, l’altra sera, in aula, ha evidenziato la criticità di questo crocevia dove, tra l’altro, insiste un semaforo che, ormai obsoleto, risulta essere sempre spento. “Siccome, da quello che sappiamo – sottolinea Buscemi – l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di un graduale affrancamento dall’utilizzo dei semafori, riteniamo che le strade da percorrere debbano essere altre e, in particolare, la realizzazione di passaggi pedonali rialzati che invoglino gli automobilisti a ridurre la velocità al transito nei pressi dell’incrocio. Riteniamo che questa sia una soluzione percorribile assieme a quella di sostituire i due cartelli che indicano il dare precedenza, al momento assolutamente non visibili, con altrettanti cartelli recanti la scritta “Stop”. Siamo sicuri che ci sarà un impegno dell’Amministrazione comunale in questo senso e rileviamo, altresì, che in zona sono numerosi, periodicamente, i sinistri stradali che si verificano ragione per cui è necessario intervenire in maniera rapida e con le idee chiare per favorire gli interventi degli addetti ai lavori e mettere in sicurezza le due arterie stradali molto frequentate soprattutto negli orari di punta”.

Salva