Prima auto ibrida in dotazione alla Polizia locale di Scicli

Si rinnova l’autoparco del Comune di Scicli e segnatamente quello della Polizia Locale che con le sue auto presidia il territorio comunale, vasto e articolato in quattro borgate marinare.

E’ arrivata nei giorni scorsi la prima auto ibrida in dotazione al Comune, ha la livrea della polizia municipale ed è una Jeep Renegade ibrida.

Nei prossimi giorni i vigili urbani avranno anche una nuova Fiat Panda e una nuova Fiat Tipo.

Le percorrenze elevate di queste auto, sempre impegnate in servizi perlustrativi e in attività sul territorio, fa sì che si rende necessario il loro turn over, ora con l’ingresso di auto a basso impatto inquinante e con l’efficienza energetica garantita da una motorizzazione oltre che termica anche elettrica.

Salva