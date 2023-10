Troppo tardi per le lacrime… di Lucia Cascone

Giorni scorsi, sui media digitali, ho letto due note che commentano una lettera del Sindaco di Ragusa dove si scusa per la funesta gestione del Turismo e della Cultura. Le due note dicono, grosso modo, che non bisogna studiare molto per correggere la rotta e che la Cultura e il Turismo sono cose effimere, tra tante altre riflessioni, alcune giuste e altre di dubbia realtà. https://ragusalibera.it/per-cultura-e-turismo-ritenuti-settori-chiave-per-lo-sviluppo-di-ragusa-riflessioni-sulle-linee-espresse-dal-sindaco-cassi/

https://reteiblea.it/2023/10/la-nuova-visone-strategica-di-cassi/

Altra cosa è la Lettera del Sindaco. Tra il dire e il fare c’è in mezzo il mare. Così, con questa amministrazione, tra il dire e il fare c’è un’era glaciale. Oggi si ammette che le politiche in Turismo e Cultura applicate durante gli ultimi cinque anni (cinque anni!) non hanno funzionato. Finalmente l’avete capito! L’avete capito o è uno stratagemma per il mea colpa? Dire che il Sindaco vuole entrare in contatto con altre persone quando la realtà mostra che la sua amministrazione ha sempre disprezzato il contatto al di fuori di quello in cui credono (anche se sbagliati. Ti ricordi di Caravaggio?) Tutto il rammarico espresso nella lettera citata sembra un anticipo dell’annuncio (fatidico) della Tassa di Soggiorno. Informazione che ci piacerebbe conoscere poiché sospettiamo che sarà sempre peggio anno dopo anno, o no? Dovremmo conoscere l’evoluzione della Tassa di Soggiorno (dal 2018 ad oggi) almeno per deprimerci prima che arrivi Natale (la tassa di soggiorno del Comune di Modica sarà anche, molto triste?)

Stupisce che il cittadino di Ragusa sia un individuo così sadomasochista, altrimenti come si spiega che votino un’amministrazione che ha decurtato anno dopo anno il turismo e la cultura? Dobbiamo chiarire che gli ultimi rapporti sul turismo in Sicilia sono buoni. La maggior parte delle province aumentano la quota di presenza (Siracusa raddoppia la presenza turistica) anche se Ragusa non compare nemmeno nei dati https://focusicilia.it/turismo-in-sicilia-57-di-arrivi-i-dati-di-confcommercio-per-il-2023/ La tassa di soggiorno dirà chiaramente qual è la situazione reale in questa città di Dio

Ora, dice il Sindaco nella sua lettera, è il momento di applicare il Piano Strategico del Turismo. Seguendo il Modus Operandi dei politici a Ragusa, Garibaldi avrebbe impiegato un po’ più di tempo per raggiungere Marsala. Come cinque anni più.

Quante volte ci siamo messi a disposizione di questa amministrazione per collaborare rilanciando il turismo? Quante riunioni abbiamo avuto per condividere idee, progetti e strategie di cultura e turismo? Varie, 5 o 6, 7? Quante idee e progetti abbiamo scritto a coloro che hanno sviluppato il PST? Quanti progetti abbiamo protocollato offrendo a questa amministrazione tutto il nostro sostegno per elevare il livello della cultura e sviluppare la cultura trasversale? Tutti i progetti che abbiamo protocollato sono caduti in un buco nero di dimenticanza e disprezzo.

La superbia è uno dei peccati capitali, anche se a volte è meglio farsi la vittima per coprire le inabilità. Non è più facile dire e ammettere che non si sa, che non si hanno le competenze? Chiedere aiuto, essere umili, condividere con il resto della cittadinanza, anche condividere il peso delle decisioni perché sappiamo che governare una città non è compito semplice. Ora è troppo tardi per le lacrime, ora il danno è fatto.

Lucia Cascone

