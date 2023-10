La Giunta Comunale di Modica impegna 25.000 € per realizzare il nuovo sito internet. Era necessario?

L’Amministrazione comunale di Modica ha dato mandato per la predisposizione degli atti necessari per impegnare la somma di 25.000 euro per la realizzazione del nuovo sito internet dell’Ente. Ciò che sorprende, visto che si parla tanto di mancanza di fondi e di ristrettezza economica, perché investire tale somma per qualcosa già esistente e, per quanto è dato sapere, realizzato in house e costantemente aggiornato da personale competente e qualificato in forza al Comune. Non sarebbe stato più opportuno destinare tali somme a servizi essenziali che, pare, ritardino a partire o sono ridotti allo stretto indispensabile, o pagare qualche ditta che ha fatto lavori e non è stata ancora saldata?

È di questi giorni, infatti, che l’Amministrazione Comunale con propria delibera (79/2023 delibera-G.C.-n.79-2023 ), ha dato mandato al dirigente del settore di impegnare la suddetta somma. Tutto ciò vada in contraddittorio con le voci che arrivano con forza da Palazzo San Domenico. A questo punto c’è da capire chi sta bleffando; i soldi ci sono oppure no? Se non ci sono perché quel poco che c’è si sperpera. Qualcuno magari dirà che con questa somma non può cambiare la sorte del Comune, sarà pure vero, ma è anche vero “che spesso basta poco per fare grandi cose”. L’invito al Sindaco è di pensare di più alle cose necessarie cui si ha davvero bisogno e non a cose che possono essere fatte in tempi migliori, come in questo caso per il nuovo sito internet. Ci pensi! Anche perché tra non molto è Natale e non tutti riceveranno regali, il sito può aspettare non crede?

