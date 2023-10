Ha tentato di rubare 100 chilogrammi di carrube in un terreno di un’azienda agricola di Modica. Con l’accusa di furto la polizia ha denunciato un uomo di 45 anni di Pachino.

Nei fatti, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta per una segnalazione di furto in atto, perpetrato in un appezzamento di terreno, l’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato proprio mentre si impossessava di 100 chilogrammi di carrube, già opportunamente riversate all’interno di contenitori.

L’autorità Giudiziaria competente, debitamente informata dai Poliziotti del Commissariato , ha disposto il deferimento in stato di libertà del 45enne ed il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per compiere l’azione delittuosa. I frutti raccolti venivano, infine, riconsegnate al legittimo proprietario.

