Alimentazione. L’Avimecc Volley Modica tra i banchi di scuola

Una giusta alimentazione e un corretto stile di vita. È questo il motivo per cui mercoledì mattina una delegazione dell’Avimecc Volley Modica incontrerà i bambini della Scuola “Raffaele Poidomani”.

Grazie alla disponibilità della professoressa Veneziano, Dirigente Scolastico dell’istituto modicano, il presidente Ezio Aprile, con il capitano Stefano Chillemi, l’allenatore Enzo Distefano e il nutrizionista dottor Giuseppe Giuliano incontreranno gli studenti per cercare di spiegare loro come una giusta alimentazione e un corretto stile di vita siano di fondamentale importanza per dare sempre il massimo non solo per coloro che praticano sport, ma anche nella quotidianità di ogni individuo.

Salva