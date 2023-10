Mountain bike: a Ragusa altri tre podi per la Motyka Modica

Ancora buoni risultati per la Motyka Bike School Modica che in Coppa Sicilia Giovanissimi ha conquistato tre podi e buoni piazzamenti nell’ultima tappa della stagione che si è disputata ieri a Ragusa. Per onor del vero si trattava del recupero della prima tappa della kermesse regionale che era stata rinviata per il maltempo. Per il team giallonero, nella categoria G1 maschile, Nicolò Tagliarini ha conquistato il secondo posto, mentre il gradino più basso del podio è andato a Simone Adamo. Il terzo podio della giornata per il sodalizio modicano è stato conquistato nella categoria G3 femminile da Sofia Lucenti che si è classificata al secondo posto. Da sottolineare il settimo posto finale conquistato nella categoria G3 maschile da Marco Lucenti, mentre nella categoria G2 maschile, Andrea Giannone ha concluso in quindicesima posizione. Nella categoria G5 maschile, Bruno Lucenti si è classificato in tredicesima posizione, mentre Raffaele Palazzolo ha concluso al ventesimo posto. Nella categoria G6 maschile, infine, Federico Maltese ha conquistato la ventiquattresima posizione. Nella categoria Mini PG, dove non c’è una vera competizione, ma si gareggiava solo per spirito sportivo per far prendere confidenza con le gare agonistiche i più piccoli, Giovanni Puccia e Lorenzo Pulvirenti, i “cuccioli” della Motyka Bike School si sono ben comportati facendo le loro prime esperienze su un tracciato di gara.

