Parte da Pozzallo per tornare a Solarino. Si cerca un 35enne

Non si hanno più notizie da domenica sera di un giovane 35enne di Solarino, cittadina della provincia di Siracusa. Da quanto viene riferito, Fabio Vita, questo il nome dell’aretuseo, era uscito in sella alla Yamaha FZ6 nera targata CX75304 di sua proprietà non facendo più rientro. Il giovane era partito da Pozzallo domenica sera intorno alle ore 22.00 per fare rientro proprio a Solarino ma da quel momento non si sa più nulla. Il 35 enne nel primo pomeriggio di domenica aveva pubblicato un post su Facebook da Marzamemi dove si era recato prima di giungere a Pozzallo

