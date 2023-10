Un camion frigo, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato stamattina finendo su un terrapieno. lungo la litoranea Sampieri-Cava d’Aliga. L’autista avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo che, dopo avere sfondato il guardrail si è ribaltato su un fianco. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito. Sul posto l’ambulanza del 118, che ha soccorso l’autista rimasto ferito, la polizia municipale e i carabinieri.

Salva