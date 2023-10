Ragusa. Incontro al Comune con l’Associazione “Ci Ridiamo Su”

Stamani, mercoledì 4 ottobre, incontro in Municipio con l’Associazione “Ci Ridiamo Su”, la Fondazione San Giovanni e il fondatore della comicoterapia, Michael Chrinstensen, prima dell’avvio del percorso formativo “L’umano prima di tutto (con il naso in tasca)”.

Si tratta di un’iniziativa, condivisa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa, che prevede giornate formative per gli insegnanti e per gli assistenti sociali al fine di accrescere competenze nello sviluppo e nella gestione delle relazioni.

L’umano prima di tutto si svolgerà dal 5 al 8 ottobre alla palestra Ss Annunziata di via Ungaretti.

Per informazioni fornazione@ciridiamosu.it

