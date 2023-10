Ragusa. Per la festa di San Francesco celebra il vescovo

E’ in programma domani la celebrazione della festa liturgica di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Gli appuntamenti sono in programma a Ragusa nella chiesa di piazza Cappuccini dove, in particolare, alle 9, a mezzogiorno e alle 18 ci sarà lo sparo di mortaretti. Alle 10 la santa messa sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e animata dalla comunità parrocchiale, con la partecipazione delle autorità civili e militari. Alle 20, poi, è in programma “Preghiamo cantando”, la rassegna di corali parrocchiali. Dopo la messa è prevista, altresì, la pesca di beneficenza, la mostra di artigianato e l’allestimento dello stand per la raccolta alimentare rivolta agli indigenti. L’estrazione dei premi della lotteria è fissata per l’8 ottobre alle 20 nei locali parrocchiali in piazza Cappuccini alla presenza del delegato del sindaco di Ragusa. Il comitato, inoltre, ringrazia le forze dell’ordine e la polizia municipale per il servizio prestato.

Salva