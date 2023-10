Pozzallo. Al via il servizio Asacom nelle scuole della città

Il 4 ottobre riparte il servizio di assistenza specialista per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole di Pozzallo. Come ogni anno il Settore Servizi alla Persona si è subito attivato per l’organizzazione di tale importante servizio.

Dopo vari incontri tra gli Assistenti Sociali dell’Ente e i Docenti di sostegno dei vari Istituti Scolastici sono state convocate le famiglie per la scelta delle cooperative a cui affidare il servizio.

“Il nostro Comune è, proporzionalmente al suo numero di abitanti, quello con il più alto numero di unità da assistere e tuttavia l’impegno deve essere sempre massimo per garantire un servizio assolutamente necessario ed indispensabile”, afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Alessandra Azzarelli.

