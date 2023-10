Sallemi(FdI): “Tesseramento negli iblei con numeri straordinari

“Nella provincia di Ragusa abbiamo registrato un aumento del tesseramento a Fratelli d’Italia dirompente, con un aumento importantissimo che ci ha portato a oltre 900 adesioni”.

A dirlo è il senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per l’area iblea.

“La chiusura del tesseramento, lo scorso 30 settembre, ci ha consegnato un quadro chiaro: tanti nuovi tesseramenti, con un incremento in termini percentuali molto alto, voglia di partecipazione sul territorio e fiducia nelle azioni del presidente Meloni e del governo – ha continuato Sallemi -. Ringrazio i circoli cittadini per il loro attivismo e per questo importante risultato. Ora dobbiamo tramutare questo entusiasmo in rappresentanza specie alla luce delle prossime competizioni elettorali. Fratelli d’Italia con i suoi circoli e le sue sezioni dimostra di essere non un partito di plastica ma un partito vivo e attivo sul territorio. E’ senza dubbio il miglior viatico per affrontare i prossimi congressi cittadini e il congresso provinciale: appuntamenti che alimenteranno la vita democratica all’interno del partito”

Salva