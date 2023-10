FdI Vittoria, Bongiorno: “Oltre 200 adesioni in città”

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Giovanni Bongiorno fa il punto all’indomani della chiusura del tesseramento e traccia un bilancio estremamente positivo.

“A Vittoria e Scoglitti Fratelli d’Italia cresce in maniera esponenziale. Cresce il numero di tessere, oltre 200 che ci portano ad essere il circolo con più adesioni in provincia, cresce la partecipazione e cresce la voglia di sostenere a livello nazionale il partito del presidente Meloni e, a livello locale, un gruppo umano che sta costruendo l’alternativa ad Aiello e ai suoi fallimenti”.

“Ringrazio per lo splendido risultato del tesseramento tutti i nostri consiglieri, il senatore Sallemi e ogni iscritto che ha voluto dare forza e fiducia al partito che guarderà verso i congressi cittadini e provinciali con rinnovato spirito per un momento di confronto politico molto importante. A Vittoria la situazione è chiara: siamo pronti ad amministrare per dimenticare questa parentesi tragica del settimo mandato del sindaco Aiello e pronti a guardare al confronto con tutte le forze politiche e della società civile che vogliono guardare oltre”, ha concluso Bongiorno.

