Repubblica Dominicana. Presidente Abinader stravince le Primarie

(gr) Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha stravinto domenica le primarie annientando i suoi avversari politici. Abinader, che governa la Repubblica Dominicana dal 2020, è diventato ancora una volta il candidato favorito dopo aver ottenuto il 91 per cento delle preferenze. L’attuale governatore del PRM ha avuto la meglio sui candidati Guido Gómez Mazara, che ha ottenuto 50.221 voti (5,55%); Ramón Alburquerque, 19.679 (2,18%) e Delia Ortiz, 12.808 (1,42%). Con questo vantaggio Abinader in vista delle elezioni presidenziali previste per il 19 maggio 2024, ha promesso ai militanti del PRM di accettare “con umiltà” la sfida di ricandidarsi alle elezioni presidenziali per sostenere la fiducia ricevuta del suo partito in queste primarie. Il capo dello Stato si è congratulato con gli altri candidati, che ha invitato ad aderire “con le loro idee e la loro leadership” al suo progetto politico, invitando il Paese all’unità per “continuare insieme a costruire una nazione di cui tutti possiamo essere orgogliosi e che incarna i principi di integrità, impegno, democrazia e sviluppo”.

