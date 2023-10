Modica, morto il dott. Renato Pisasale

Continuano a Modica le morti inattese. La scorsa mattina è, improvvisamente, deceduto, per un infarto fulminante, Nuccio Pisasale, Renato per l’anagrafe. Medico-dermatologo all’Asp Ragusa, da pochi anni era in pensione. Molto conosciuto in città e figlio del compianto docente del Liceo Classico, Giuseppe Pisasale. Appassionato di calcio e musica, era molto attivo sui social. L’ultima “Buonanotte” su Facebook era di domenica sera. Aveva 67 anni. I funerali saranno celebrati martedì alle 10,30 nella Chiesa di San Luca.

