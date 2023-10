Calcio, Eccellenza. Prima sconfitta stagionale per il Modica

LEONFORTESE – MODICA CALCIO 2 – 0

Marcatori: s.t. 26’ Meta , 33’ Popolo



Leonfortese: Callejo, Bertolo (1’ st Popolo), Puleo, Rodriguez, Russo, Caccia, Niang, Volo, Meta (44’ st Restivo), Caputa (1’ st Guzman), Maltese. Panchina: Macagno, Francese, Guzman, Moscatello, Nuccio, Panvini, Restivo, Popolo, La Porta. Allenatore: Pietro Tarantino.

Modica: Marino, Ballatore (37’ st Ababei), Cacciola, Alfieri (6’ pt Aprile), Vindigni, Diop, Azzara (30’ st Agodirin), Palermo (13’ st Prezzabile), Incatasciato, Manfrè (13’ st Grasso), Savasta. Panchina: Genovese, Ababei, Ferotti, Aprile, Guerci, Cicero, Prezzabile, Agodirin, Grasso. Allenatore: Giancarlo Betta

Prima sconfitta stagionale per il Modica di Giancarlo Betta mentre la Leonfortese di Pietro Tarantino conquista la sua prima vittoria. I rossoblù sono caduti in casa della Leonfortese (si è giocato a Calascibetta) con il più classico dei risultati: 2 – 0. I gol dei locali sono stati realizzati da Elton Meta e Popolo.

Rossoblu sfortunati nel primo tempo ma che possono recriminare solo contro loro stessi per la prestazione negativa.

Nella prima frazione di gioco la squadra di mister Betta crea occasioni pericolose ma non riesce a incidere, mentre in difesa rischia imbucate da parte della formazione di casa. La prima vera occasione arriva sulla testa di Savasta che stampa il pallone sulla traversa al 25’, serve un quarto d’ora per vedere Incatasciato avvicinarsi al gol su cross di Cacciola, il pallone però sfiora l’incrocio e finisce fuori. Sul finale di tempo arrivano due occasioni per Manfrè, l’attaccante da fuori prima sfiora la traversa e poi manda il pallone sull’esterno della rete.

Nella ripresa i rossoblù iniziano subito con una triangolazione tra Ballatore e Incatasciato, il terzino prova la conclusione ma il pallone finisce a lato, pochi minuti dopo ancora Ballatore trova i guanti di Callejo dopo l’assist di Azzara. I padroni di casa ci provano al 22’ con una punizione di Rodriguez di poco alta. L’ultima vera occasione per i rossoblu della Contea arriva dai piedi di Grasso che fa tutto bene ma da pochi passi fa partire un tiro molto lento verso la porta di Callejo, facilmente parato. Il vantaggio casalingo arriva al 26’: un contropiede che trova impreparati i centrali modicani e porta al gol di Meta. Pochi minuti dopo Marino si esalta su un tiro da fuori di Niang, ma nulla può al 33’ sul tiro di Popolo, con la sfera che sbuca da una mischia in area e si insacca per il definitivo 2-0.

“Purtroppo è stata una partita che non siamo riusciti a indirizzare nel verso giusto, pur avendo creato tante occasioni nel primo tempo – dice Giancarlo Betta -. Le gare vanno sempre giocate con equilibrio, evitando di sbilanciarsi quando non si riesce a sbloccare la situazione. Invece per la frenesia di cercare il vantaggio ci siamo fatti trovare in 9 in attacco e alla fine il goal lo abbiamo subito in ripartenza. Per le prossime gare dovremo cambiare atteggiamento per migliorare il risultato finale”.

Salva