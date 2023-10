Avimecc Volley Modica: nuovo allenamento congiunto con Farmitalia Catania

Secondo allenamento congiunto con la Farmitalia Catania ieri pomeriggio per l’Avimecc Volley Modica, che al “PalaCatania”, contro la formazione etnea che disputerà la Superlega ha fatto le prove generali in vista dell’esordio nel campionato di serie A3, dove i biancoazzurri di coach Enzo Distefano esordiranno il 15 ottobre alle 18 al “PalaRizza”contro la Rinascita Lagonegro “fresca” di retrocessione dalla serie A2.

Il tecnico modicano, dunque, ha voluto alzare l’asticella delle difficoltà preferendo allenarsi congiuntamente con una squadra di due categorie superiori per cercare di trovare i giusti equilibri in campo e le contromisure a quelle che saranno le difficoltà che si incontreranno nel campionato di Terza Serie ormai alle porte.

Il sestetto della Contea si sta amalgamando sempre di più e sta trovando il ritmo gara e anche ieri, al “PalaCatania” ha messo in mostra alcune situazioni tattiche che potranno tornare utili in futuro e, in tal senso, il test contro la Farmitalia Catania è stato proficuo per far mettere sulle gambe minutaggio a tutto il roster che in diverse occasioni è riuscito a mettere in difficoltà la formazione di Kantor.

Tra quindici giorni si comincerà a fare sul serio e quanto fatto finora dalla squadra lascia quasi del tutto soddisfatto lo staff tecnico che ha lavorato sodo per tutto il tempo della preparazione pre campionato, ma allo stesso tempo in questi quindici giorni che mancano all’inizio del campionato vuole mettere ancora dei “mattoni” per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prima giornata del campionato di serie A3.

Salva