Il Modica Gospel Choir si esibirà al Teatro Massimo di Palermo

Importantissimo impegno per il Modica Gospel Choir, invitato al Teatro Massimo di Palermo, in occasione di “Together we can rise”, evento internazionale organizzato dall’Ambasciata del Belize per gli Affari Europei, in collaborazione con l’Ambasciata presso la Santa Sede, col patrocinio del Comune capoluogo e la Missione di Speranza e Carità “Biagio Conte”.

“Una “chiamata” inattesa e, allo stesso tempo, importante – spiega il direttore del coro modicano, Giorgio Rizza – che ci onora, ci lusinga e ci ripaga dei sacrifici e dell’impegno che da circa 5 anni a questa parte non lesiniamo. L’invito da parte dell’Ambasciatore Nunzio Alfredo D’Angieri, nello stesso tempo, ci responsabilizza tantissimo giacchè saremo l’unico coro gospel a partecipare, per cui rappresenteremo non solo Modica ma la Sicilia intera”. Nel corso della manifestazione saranno proiettati videomessaggi di grandi personalità internazionali e di Sua Santità Papa Francesco. E’ stato invitato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La regia sarà curata dal regista Marco Savatteri.

Modica Gospel Choir è il risultato del Laboratorio ”Let’s sing Gospel” tenuto da Aurelio Pitino, direttore degli Anno Domini Gospel Choir e della Comunity Nazionale “Let’s sing Gospel Connection”.

Il coro è diretto dal mese di maggio 2018 dal pianista e arrangiatore Giorgio Rizza, diplomato in pianoforte presso Conservatorio «Bellini» di Catania, Docente di Musica per il Ministero degli Esteri, Direttore d’Orchestra e Docente di Musica per oltre 40 anni presso le Scuole Statali secondarie di I grado.

Sono 30 i componenti dell’ensamble: i Soprani Patrizia Armenia, Marina Cassarino, Ausilia Viola, Maria Di Raimondo, Marcella Bonomo, Patrizia Candiano, Sara Zuppardo, Corrada Rizza, Maria Mandolfo, Laura Sarta, Teresa Tantillo, Angela Campailla, Maria Concetta Zaccone, Eleonora Micieli e Gioena Nania; i Contralti Maria Rendo, Sara Terranova, Tiziana Garofalo, Clara Leone, Carla Barone, Marina Lorefice, Carla Viglietti, Enza Barone, Ausilia Chiaramonte e Alida Terranova; i Tenori Giorgio Di Raimondo, Anthony Gagliolo, Donatello Barone, Gianluca Burderi e Rosario Cannizzaro.

“Vogliamo dedicare questo tributo a Sua Santità Papa Francesco con riguardo agli Emigrati – spiega l’Ambasciatore D’Angieri -, che arrivano sulle coste italiane senza un futuro e alcuna prospettiva di dignità ma anche ai poveri dimenticati. Questo è il decimo anno che Sua Santità si reca in Sicilia proprio a causa delle gravi catastrofi umane che si verificano al largo del Mare Mediterraneo”.

L’appuntamento è per venerdì 6 ottobre, alle 19,30, appunto, al Teatro Massimo di Palermo. Special guest Serena Agosta, in arte Sciara.

Salva