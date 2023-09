Cisl Ragusa. Raggiunto l’accordo con la SI.A.M. Srl

Raggiunto l’accordo con la società SI.A.M. Srl (Acque Minerale Santa Maria) di Modica, rappresentata dall’A. D. Antonio Foschi, dal Presidente Carlo Meloni e da Matteo Ruggiu, e i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali Sergio Cutrale (Fai Cisl), Salvatore Terranova (Flai Cgil), Concetta Di Gregorio (Uila Uil) e gli Rsu Giuseppe Savarino, Giovanni Ciacera e Danilo Cataudella.

L’Azienda, avendo effettuato nel corso dell’anno 2022 ingenti investimenti, ha evidenziato nel corso dei vari incontri, la necessità di riorganizzare il sito produttivo per rispondere in misura adeguata alle sfide lanciate dal mercato sul piano della produttività e dall’altro di perseguire un costante incremento della produttività nell’ambito della nuova strategia e della nuova vision aziendale.

La società si pone l’obiettivo di sviluppare tutte le capacità produttive per essere riconosciuta leader nel settore dal punto di vista organizzativo, produttivo e distributivo.

Avendo condiviso l’obiettivo prefissato dall’azienda, che nell’ambito del confronto costante e delle agibilità sindacali, ha costruito con le OO. SS. e con i RR SS AA, ottime relazioni sindacali, si è pervenuti alla sottoscrizione del verbale di accordo nel quale si evidenziano alcuni aspetti di assoluta importanza che mirano ad incentivare tutto il personale.

Oltre all’orario di lavoro ed alla parziale modifica di alcuni istituti contrattuali, (Reperibilità e Riposi aggiuntivi) assume rilevanza oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, l’introduzione del premio di produzione ad obiettivo, articolato nelle misure percentuali dettagliatamente descritte e il premio connesso alle presenze, fatte salve le assenze per le fruizioni di istituti contrattuali e le assenze per motivazioni oggettive dettagliatamente descritte.

Importante è l’impegno sottoscritto dall’azienda per il riconoscimento della stagionalità del personale a Tempo Determinato oltre all’impegno del perseguimento, il mantenimento ed il miglioramento continuo della sicurezza dei lavoratori, della tutela della loro salute sui luoghi di lavoro nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti.

