Premio America Giovani alla collega Delia Covato.

Premiata al Master Online della Fondazione Italia USA, la nostra collega di redazione Delia Covato che ha partecipato ad un corso di specializzazione di alto livello della durata di 12 mesi, concepito per formare professionisti capaci di eccellere nel campo delle relazioni internazionali. Questo programma offre un metodo didattico innovativo che comprende sia lezioni dirette che un approccio attivo applicativo attraverso il project work. È fondamentale notare che questo master è realizzato con la collaborazione di un panel didattico di prestigio internazionale, composto da oltre 35 docenti di alto profilo. Questo aspetto garantisce un’esperienza di apprendimento ricca e diversificata, fornendo agli studenti un accesso privilegiato a conoscenze e competenze di livello mondiale. Il master è rivolto a laureati di primo e secondo livello, così come a laureandi che completeranno il loro percorso di studi entro la durata del master. Il programma è progettato per coloro che ambiscono a una carriera di leadership nelle relazioni internazionali e che desiderano sviluppare una prospettiva globale e intrinsecamente internazionale. Oltre a fornire competenze specialistiche, il master promuove la formazione di un pensiero globale e una visione internazionale, offrendo allo stesso tempo gli strumenti pratici necessari per mettere in pratica questa conoscenza. Il master fornisce una solida base di conoscenze organiche e trasversali, che sviluppa capacità analitiche con una dimensione internazionale e che possono essere immediatamente applicate in vari contesti lavorativi. Uno degli aspetti distintivi di questo master è la sua durata, composta da un totale di 280 ore. Di queste, 120 ore consistono in lezioni esclusive videoregistrate in qualità televisiva HD, che possono essere seguite presso gli studi di Cinecittà a Roma o presso le sedi dei docenti. Alla conclusione del master, viene rilasciato un diploma ufficiale della Fondazione Italia USA, che è parte del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI, conferendo una certificazione di alto valore internazionale. Un aspetto notevole di questo programma è l’opportunità di ottenere una borsa di studio a copertura totale per l’immatricolazione gratuita al “Master Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Questo riconoscimento è stato conferito a DELIA COVATO dalla Fondazione Italia USA in virtù del suo eccezionale percorso universitario di eccellenza. Inoltre, questa borsa di studio dà diritto a ricevere il “Premio America Giovani per il talento universitario”. La Fondazione Italia USA, un’organizzazione senza scopo di lucro italiana, promuove l’amicizia tra Italia e Stati Uniti senza implicazioni commerciali o economiche, dimostrando il suo impegno nell’incoraggiare la formazione e l’eccellenza accademica. In conclusione, il Master Online della Fondazione Italia USA rappresenta un’opportunità unica per laureati e laureandi che desiderano distinguersi nel campo delle relazioni internazionali. Grazie al suo approccio innovativo, al panel didattico di alto livello e alla flessibilità dell’apprendimento online, questo master offre un percorso di formazione di altissimo livello con un impatto significativo sulla carriera professionale degli studenti. A Delia Covato vanno le congratulazioni da parte di tutti i colleghi e dall’Amministrazione di RTM News.

