Grecia. David e il gregge che bruca la cannabis

di Giannino Ruzza

La tempesta Daniel che giorni fa ha messo in ginocchio la Grecia per le note avversità atmosferiche, ha fatto emergere un episodio che rasenta il grottesco. E’ accaduto in un villaggio greco alla periferia di Almyros nella Tessaglia dove un gregge non trovando alcunché da brucare a causa degli allagamenti provocati dall’alluvione, sono entrate in una serra privata e hanno iniziato a brucare cannabis medicinale per una quantità prossima al quintale. Poi, intontite quel tanto che basta, sono tornate all’ovile. Il pecoraro ben consapevole che cosa stesse facendo il suo gregge si è limitato a dire di averle viste ritornare all’ovile stranite. Ovvio, chi è in sintonia, percepisce di più lo stato di disordine mentale delle pecore.

