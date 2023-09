Modica. Ritrovato ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Modica, unitamente ai militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, con il supporto della Croce Rossa Italiana, hanno provveduto al brillamento di un ordigno residuato bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un uliveto di Contrada Ciacero Capuzzello Donna Raimonda, distante dalle abitazioni, da parte del proprietario del fondo che, all’atto del rinvenimento, ha immediatamente allertato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Modica.

I militari sin da subito hanno attivato le opportune procedure di messa in sicurezza della zona provvedendo alla cinturazione e alla costante vigilanza dell’area ovvero garantendo il divieto di accesso.

Il successivo pronto intervento del Nucleo artificieri antisabotaggio di Catania ha consentito il riconoscimento di un ordigno bellico inesploso – quindi carico e pericoloso – del tipo accenditore del n. 3 per mina anticarro MK5 inglese risalente al Secondo conflitto mondiale.

Su disposizione della Prefettura di Ragusa, quale organo di coordinamento, è stata avviata la procedura di bonifica del territorio di interesse, con il coinvolgimento del personale specializzato del 4° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito.

Le operazioni si sono concluse senza arrecare danni a cose o persone nel rispetto della normativa vigente e con la piena bonifica dell’area territoriale di interesse.

L’attività in oggetto dimostra come ancora oggi i cittadini possano imbattersi in residuati bellici che risultano ancora dotati di carica esplosiva e potenzialmente letali.

Pertanto, si invita la popolazione tutta a contattare nell’immediatezza il personale delle Forze di Polizia qualora dovesse rinvenire ordigni del genere con la precisazione di non assumere comportamenti incauti o imprudenti.

