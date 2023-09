Dimensionamento scolastico: parla presidente regionale Franzò

Il processo di dimensionamento in Sicilia abbia quale criterio quello di intervenire partendo dalle scuole sottodimensionate.

“Ogni altro criterio che veda differenti soluzioni determinerebbe la soppressione di scuole normodimensionate senza alcuna ragione, vanificando gli sforzi che intere comunità scolastiche hanno fatto negli ultimi anni tutelando il territorio – commenta il Presidente Regionale ANP, Maurizio Franzò – . La circolare assessoriale che indica, tra i criteri, quello della soppressione delle direzioni didattiche, se applicato senza tenere conto dei processi di dimensionamento e razionalizzazione effettuati negli anni precedenti, vanificherebbe realtà consolidate nei territori rispondenti alle esigenze delle comunità cittadine”.

L’ANP auspica che i tavoli provinciali applichino criteri che tengano conto dell’obiettivo di avere nel 2024/2025 710 istituzioni scolastiche in Sicilia, attraverso un ponderato equilibrio tra gli interessi delle comunità cittadine e di quanto operato negli ultimi anni. Per raggiungere tale obiettivo si operi prioritariamente sulle scuole sottodimensionate applicando l’aggregazione alle scuole presenti nello stesso comune o, in subordine, nel comune più vicino.

