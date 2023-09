Il Lions Club Ragusa dona un defibrillatore alla città

“Un dono utile alla città di Ragusa che può diventare, come già accaduto in altre occasioni, prezioso tanto quanto una vita”. È quanto detto dal sindaco Peppe Cassì nel corso della cerimonia di consegna, a Marina di Ragusa, di un defibrillatore da parte del Lions Club.

“Oggi ho avuto il piacere di ricevere, – ha aggiunto il primo cittadino – per conto della nostra comunità, il nuovo defibrillatore donato dal Lions Club Ragusa. Sarà posto in piazza Malta, nei pressi del nuovo infopoint”.

Salva