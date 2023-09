Italvolley femminile, stasera prova del nove. Vietato sbagliare

(gr) Un’unica sconfitta contro gli Stati Uniti venerdì sera, per il resto solo vittorie, ma non ancora sufficienti a garantire alle azzurre del Ct. Davide Mazzanti di strappare il pass olimpico Parigi 2024. Per ottenerlo sono obbligate stasera, ore 20,30 a battere la Polonia che giocherà, a spalti gremiti, con il favore del pubblico di casa. Ciononostante vista la performance convincente dell’Italia di ieri sera con la secca sconfitta inflitta alla Germania per 3-0 (25-20, 25-22, 25-15 )nulla è dato per scontato. Forti in difesa, a muro, il servizio super performante di Antropova (24 punti) e Lubian su tutte, le murate di Anna Danesi e i salvataggi in difesa del libero Fersino, siamo in grado dire la nostra al palasport di Lodz e staccare il pass olimpico, senza dover passare l’ulteriore torneo di selezione. Ma dovrà essere una partita perfetta sotto ogni aspetto, serviranno concentrazione, determinazione, convinzione, e fiducia nei propri mezzi, aspetti unici in grado di sovvertire il pronostico contro le biancorosse polacche guidate dal Ct italiano Stefano Lavarini. Appuntamento dunque stasera domenica 24 settembre, ore 20,30 chi vince porta a casa la qualificazione diretta Parigi 2024. Imperativo: vietato sbagliare.

Le azzurre del Ct. Davide Mazzanti:

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova

Schiacciatrici: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Alice Degradi, Francesca Villani

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale

