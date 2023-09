India. Il Festival Ganesh Chaturthi di Bombay

Il Festival Ganesh Chaturthi di Bombay, in India, si celebra il quarto giorno dopo la luna nuova del mese indù di Bhadrapada. La festa è iniziata il 19 settembre e durerà 11 giorni, l’ultimo giorno coincidente con il giorno di buon auspicio di Anan. Una celebrazione che si tiene in onore del Signore Ganesha, noto anche come Vinayaka Chaturthi, rendendolo uno dei Festival più importanti per gli indù. Ad esempio il Lord Ganesha viene adorato in un tempio o pandal e, alla fine della festa, il dio viene calato nell’acqua e immerso, in un atto noto come visarjan. Si tratta di una festa celebrata in tutta l’India, anche se alcune aree e regioni sono assai più pompose soprattutto in termini coreografici. Quelle più sorprendenti ed elaborate sono realizzate in Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana e Karnataka, nelle quali persone di tutte le religioni si radunano anche per ricordare l’epoca del dominio britannico, guadagnandosi lo status di feste più importanti dell’India, celebrata da tutti indipendentemente dall’origine della loro fede.

