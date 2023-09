Ragusa. Cerimonia di dedicazione della casa di accoglienze

L’Associazione Nati per Crescere Onlus e la Diocesi di Ragusa ha organizzato per oggi pomeriggio alle 18 in via Fieramosca , difronte Ospedale Giovanni Paolo II, una cerimonia di dedicazione della casa di accoglienza di Contrada Cisternazzi alla memoría della Sig.ra Giuseppa Cassarino. Alle 18 ci sarà la Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

Alle 19 Cerimonia di dedicazione della casa accoglienza. Alle 19,30 consegna delle Benemerenze cui seguirà

un conviviale con rinfresco e musica live con la band “The Biscuits Out Machine”.

