Ministro maltese Azzoppardi in visita al museo del Cioccolato

Il Ministro dei Lavori Pubblici e della Pianificazione di Malta On. Zrinzo Azzoppardi è stato in visita privata al Museo del Cioccolato di Modica.

Accompagnato dal Professore Uccio Barone ha voluto conoscere la storia del primo, e ad oggi unico , cioccolato a marchio IGP in Europa.

Esaminati con grande interesse i pannelli della ricerca archivistica condotta da Grazia Dormiente e che ha dato certezza anagrafica al cioccolato di Modica, fissandone la data di nascita nel 1746. Apprezzata la sala del Museo dedicata a Malta, con un alto rilievo realizzato da Piero Puglisi interamente in cioccolato, nella quale è esposta la bandiera nazionale nonché l’atto di gemellaggio tra le città di Modica e Xewhija sottoscritto nel 2016.

Nino Scivoletto, anche nella sua veste di Presidente della Associazione Culturale Europea “ La Via del Cioccolato – The Chocolate Way” ha informato il Ministro che Malta, da pochi mesi, è diventata tappa dell’Itinerario Culturale Europeo , con l’ingresso della città di Hamrun, peraltro nota per CHOCOLATE FESTIVAL , in programma il prossimo 21 ottobre, organizzato dal dinamico Mario Camilleri, e che sugellerà il gemellaggio con la festa del cioccolato di Modica : CHOCOMODICA.

Il Ministro, in compagnia della famiglia , ha potuto assistere al video sulla lavorazione storica del cioccolato di Modica IGP ad opera del Maestro Salvatore Di Lorenzo per poi immergersi in una degustazione di cioccolato di Modica IGP, prodotto dalle aziende consortili , preceduto dalla degustazione di fave di Cacao origine Indonesia e pasta amara di Cacao origine Ecuador. Immancabile abbinamento con il Moscato di Noto Baroque di Rudinì.

In dono al Ministro Azzoppardi il volume il Primato del cioccolato di Modica, di Grazia Dormiente , edito dal Poligrafico dello Stato; il Decalogo Etico di The Chocolate WAY; e il Minifolder contenente il francobollo emesso, nel 2020, per celebrare il riconoscimento IGP al cioccolato di Modica .

