Calcio, Promozione. Il Frigintini va in svantaggio e poi ne fa 5

MASCALUCIA SAN PIO X 1

FRIGINTINI CITTA’ DI MODICA 5

Reti: 2’ Facundo;16’; 21’; 50’ Sangiorgio; 56’ Drago; 88’ Avola

Frigintini Città di Modica: Caruso, Pricone (66’ Avola), Iozzia, Buscema (68’ Assenza), Pianese, Wally, Sangiorgio (75’ Vindigni), Fusca, Drago (77’ Gambuzza), Noukri, Giudanella (77’ Scarso). In panchina: Ruffino, Rosa, Blandino, D. Calabrese. Allenatore: Samuele Buoncompagni

Arbitro: Yuri Lauria sezione Aia di Agrigento; Assistenti: Martina Curatolo (sez. Aia Caltanissetta) e Mattia Scarpello (sez. Aia di CAltanissetta)

Un vero e proprio infortunio collettivo dell’intero reparto difensivo non scompone più di tanto l’undici del Frigintini Calcio Città di Modica. Dopo l’uno a zero del Mascalucia San Pio X, i ragazzi di Buoncompagni ricominciano come se nulla fosse e al 16’ prima pareggiano e poi (al 21’) si portano, addirittura, in vantaggio con una doppietta di Kevin Sangiorgio. Gol realizzati al termine di una buona impostazione della manovra e affiatamento fra i compagni. Sul primo gol, infatti, è Simone Drago a fornire l’assist vincente, mentre sul secondo gol è Gabriele Giurdanella a mettere al centro un cross sul quale il numero sette rossoblù è arrivato prima di tutti e realizzare il gol per operare il sorpasso nel punteggio 1-2. Situazione che rimane tale fino al termine dei primi 45’ di gioco. Ad inizio secondo tempo prima Buscema e poi lo stesso Sangiorgio falliscono le occasioni per arrotondare il punteggio e mettere al sicuro il risultato; che tuttavia non tarda ad assumere una precisa connotazione favorevole al Frigintini calcio Città di Modica. Al 7’ è ancora Kevin Sangiorgio a realizzare il gol dell’1-3, mentre al 10’ restituisce l’assist vincente a Simone Drago che realizza il gol dell’1-4. A questo punto il destino per la formazione locale è sicuramente segnato e per Samuele Buoncompagni l’occasione per mandare in campo gli under che in questa prima parte della stagione hanno trovato meno spazio. Così finisce in gloria anche per Pietro Avola che in campo da un quarto d’ora circa realizza -a pochi minuti dal termine- il quinto gol per i rossoblù. Frigintini calcio Città di Modica vittorioso in trasferta per 5-1 mantiene la leadership della classifica del girone D del campionato di Promozione e attende di conoscere i risultati delle altre due formazioni che fanno compagnia ai rossoblù in testa alla classifica. E questa volta il risultato è arrivato al termine di una prestazione e di un gioco espresso che ha ricordato quello (bello e redditizio) del finale della scorsa stagione.

Nella foto il Frigintini

